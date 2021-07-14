SON DAKİKA | Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru tutuklandı.

Son dakika haberi... Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher bünyesinde görevli polis memuru Nasuh Çulcu'nun silahlı saldırısı sonucu şehit oldu. Cevher'i şehit eden polis memuru Çulcu tutuklandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanıp, gözaltına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu, taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edildi. Çulcu, tutuklanarak Hakkari Cezaevi'ne konuldu.

Hakkari'de görev yapan bir polis memuru, 13 Temmuz'da henüz belirlenemeyen bir nedenle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i silahla yaralamıştı. Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Hasan Cevher için başsağlığı mesajı paylaştı. ''Tarifi olmayan acılar vardır. 'Hasan Müdürümüz, iyi bir baba, görevine sadık bir polis, memleketine, milletine aşık bir insandı'' ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Fatih Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Cevher'in ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cevher'in ailesi ve bazı yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Cevher'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi.