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  3. SON DAKİKA! Hakkari - Yüksekova Karayolunda kaza: 4 ölü, 5 yaralı

SON DAKİKA! Hakkari - Yüksekova Karayolunda kaza: 4 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberi... Hakkari-Yüksekova kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden yolcu minibüsü, karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsünün tırla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Hakkari-Yüksekova kara yolu Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden 30 AAB 184 plakalı yolcu minibüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü yolda, karşı yönden gelen 33 CKB 35 plakalı tırla çarpıştı. 

Hakkari - Yüksekova Karayolunda kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 

Hakkari - Yüksekova Karayolunda kaza: Ölü ve yaralılar var!

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralıları minibüsten çıkararak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hakkari - Yüksekova Karayolunda kaza: Ölü ve yaralılar var!

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hakkari - Yüksekova Karayolunda kaza: Ölü ve yaralılar var!Hakkari - Yüksekova Karayolunda kaza: Ölü ve yaralılar var!

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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