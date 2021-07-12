Son dakika | Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden 'CoronaVac' açıklaması: Uygulanmasında sakınca yok

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden CoronaVac aşısı ile ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"450 adet CoronaVac aşısının primer ve sekonder ambalajları üzerinde yer alan tarihlerde 2 günlük fark olması dışında bir hataya rastlanmamış olup güvenlik açısından aşıların uygulanmalarında bir sakınca bulunmamaktadır."