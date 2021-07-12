Son dakika | Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden 'CoronaVac' açıklaması: Uygulanmasında sakınca yok
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden CoronaVac aşısı ile ilgili açıklama yapıldı.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden CoronaVac aşısı ile ilgili açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"450 adet CoronaVac aşısının primer ve sekonder ambalajları üzerinde yer alan tarihlerde 2 günlük fark olması dışında bir hataya rastlanmamış olup güvenlik açısından aşıların uygulanmalarında bir sakınca bulunmamaktadır."