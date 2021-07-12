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  3. Son dakika | Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden 'CoronaVac' açıklaması: Uygulanmasında sakınca yok

Son dakika | Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden 'CoronaVac' açıklaması: Uygulanmasında sakınca yok

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden CoronaVac aşısı ile ilgili açıklama yapıldı.

Son dakika | Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden 'CoronaVac' açıklaması: Uygulanmasında sakınca yok

Son dakika haberi...  Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden CoronaVac aşısı ile ilgili açıklama yapıldı. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"450 adet CoronaVac aşısının primer ve sekonder ambalajları üzerinde yer alan tarihlerde 2 günlük fark olması dışında bir hataya rastlanmamış olup güvenlik açısından aşıların uygulanmalarında bir sakınca bulunmamaktadır."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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