Son dakika | Halkbank, kurumsal kredi faizlerini 2 puan düşürdü
Son dakika... Halkbank, kurumsal kredi faizlerinin 2 puan düşürülmesine karar verdi.
Son dakika... Merkez Bankasının Ekim ayı Para Politikaları Kurulu toplantısı sonrası yüzde 18 olan politika faizini yüzde 16'ya düşürmesinin ardından Halkbank'tan önemli bir adım atıldı. Banka kurumsal kredi faizlerinin 2 puan düşürülmesine karar verdi.
Öte yandan Reuters’ta yer alan habere göre, üst düzey bir bankacılık kaynağı, kamu bankalarının merkez bankasının haftalık repo faizini 200 baz puan indirimine paralel Pazartesi günü faiz indireceğini söylemişti.
Söz konusu haber sonrası gelen faiz indiriminin ardından gözler Ziraat Bankası ve Vakıfbank'a çevrildi.