SON DAKİKA: Hatay Kırıkhan'da 4.7 şiddetinde deprem oldu
AFAD yaptığı açıklamada Hatay Kırkhan'da saat 11: 36'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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