SON DAKİKA: Hatay Kırıkhan'da 4.7 şiddetinde deprem oldu

AFAD yaptığı açıklamada Hatay Kırkhan'da saat 11: 36'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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SON DAKİKA: Hatay Kırıkhan'da 4.7 şiddetinde deprem oldu

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Hatay Kırkhan'da saat 11: 36'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

DETAYLAR BİRAZDAN....

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