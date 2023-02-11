Son dakika! Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi tutuklandı!

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 10 kentte yıkıma neden olan deprem sonucu Hatay’da bulunan 250 dairelik bir rezidans da yerle bir oldu.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Rezidansın müteahhidi dün Mehmet Yaşar Coşkun yurtdışına çıkmak isterken havalimanında yakalandı. Coşkun'un tutuklandığı belirtildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN İHBAR EDİLDİ

Hatay'da yıkılan Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un, paralarla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına kaçmaya çalıştığı ihbarı edilmişti. İhbar üzerine hareket geçen polis ekiplerince bugün Coşkun'un İstanbul Havalimanı'ndan Karabağ'a çıkışı engellenmişti.