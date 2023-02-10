Son dakika | Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi yurt dışına çıkarken yakalandı

Son dakika... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Hatay'da yıkıcı bir etki yaratmıştı.
Depremde 250 daireli Rönesans Rezidans'ın çökmesiyle birçok vatandaş enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut’tan hala haber alınamazken çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışına kaçacağı öne sürülen müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun için harekete geçti.
Coşkun yanında paralarla yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.
Coşkun'un Karabağ'a çıkışının engellendiği öğrenildi.