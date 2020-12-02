Son dakika hava durumu: Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat...
Meteoroloji'den yapılan günlük hava durumu tahminlerine göre bugün Marmara'nın doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Kahramanmaraş, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun, Sivas, Ankara çevreleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batısının yağışlı geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Aralık 2020 Çarşamba günü için hava durumu tahminlerini yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Tunceli ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenirken, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın se genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu,doğusunun hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. .
BURSA °C, 10°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, doğusu hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş ve Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Çok bulutlu, doğusu ile batı kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Çok bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ankara ve Sivas çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Erzincan ve Tunceli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BİNGÖL 4°C, 12°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -3°C, 5°C
Parçalı bulutlu
KARS -4°C, 5°C
Parçalı bulutlu
VAN 1°C, 9°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu
GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 14°C
Çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu hafif sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu , Rüzgar: kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş:İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40) doğusunda 4 ila 6 (30-50 km/sa) , Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu gece saatlerinde hafif yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.