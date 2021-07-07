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  3. SON DAKİKA! Hayvan Hakları için önemli adım: Kanun teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

SON DAKİKA! Hayvan Hakları için önemli adım: Kanun teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Son  dakika haberi... 'Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

SON DAKİKA! Hayvan Hakları için önemli adım: Kanun teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Son  dakik haberi... AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

KANUN MADDESİNDE YER ALAN KARARLAR

Kabul edilen teklifle, Hayvanları Koruma Kanunu'nun tanımları düzenleyen maddesinde değişiklik yapılarak "süs" ibaresi çıkarılıyor.

"Ev hayvanı" tanımına gerçek kişiler yanında tüzel kişilerin sahipliğinde bulunan hayvanlar da dahil edilerek kapsam genişletiliyor.

SON DAKİKA! Hayvan Hakları için önemli adım: Kanun teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Hayvan bakımevi tanımında, bakımevlerinin hayvan sağlığı yönünden asgari standartların sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınarak kurulması yönünde değişiklik yapılıyor.

"Rehabilitasyon" da tanımlanarak, kapsamı, sahipsiz hayvanlar bakımından yerel yönetimlerce yapılacak tedavi, parazit mücadelesi, aşılama, kısırlaştırma ve dijital kimliklendirme yöntemleriyle işaretleme işlemleri olarak belirleniyor.

SON DAKİKA! Hayvan Hakları için önemli adım: Kanun teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını, tedavilerini sağlayacak ve eğitim çalışmaları yapacak. Ayrıca yerel yönetimler, ilgili karar organının uygun görmesi halinde hayvan hastanesi kurabilecek.

SON DAKİKA! Hayvan Hakları için önemli adım: Kanun teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmakla yükümlü olacak.

Ticari amaç güdülmeksizin bakılan ev hayvanı, bulunduğu yere bakılmaksızın sahibinin borcundan dolayı haczedilemeyecek.

SON DAKİKA! Hayvan Hakları için önemli adım: Kanun teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Ev hayvanı ve kontrollü hayvanları bulundurma, sahiplenme şartları, hayvan bakımı, korunması konularında verilecek eğitimle ilgili usul ve esaslar, sahiplenilerek bakılan hayvanların çevreye verecekleri zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirler, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

SON DAKİKA! Hayvan Hakları için önemli adım: Kanun teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

HAYVAN SAHİPLERİNE SAHA FAZLA SORUMLULUK

Ev hayvanı satış yerlerinde (Pet-Shop) ortamın hayvan sağlığı ve etolojisi bakımından uygun olmaması sebebiyle kedi ve köpek bulundurulması yasaklanıyor.

Ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpeklere ilişkin katalog ve benzeri görsel bilgiler bulunacak; ilgililerin bunlardan seçtikleri kedi ve köpekler, Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen üretim yerlerinden teslim alınabilecek. Bu düzenleme, teklifin yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl sonra uygulanacak.

SON DAKİKA! Hayvan Hakları için önemli adım: Kanun teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Anne ve yavruların korunmasına yönelik öngörülen tedbirler, tüm hayvanları kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Teklifle, tedavi amaçlı hayvanlara müdahalelere izin veriliyor; veteriner hekimlik uygulamalarına engel olunmaması amaçlanıyor.

SON DAKİKA! Hayvan Hakları için önemli adım: Kanun teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Tehlike arz eden hayvanları belirleme yetkisi Bakanlığa veriliyor. Bu hayvanları üretmek, sahiplendirmek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapmak şeklindeki yasaklar korunuyor. Bu yasaklara sahiplenmek, barındırmak ve beslemek de ilave ediliyor.

SON DAKİKA! Hayvan Hakları için önemli adım: Kanun teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Hayvanlara işkence yapmak fiili ile acımasız ve zalimce muamelede bulunmak fiilleri, nitelikleri ve ağırlıkları dikkate alınarak belirtilen bentlerden çıkarılarak müstakil olarak düzenleniyor. Mevcut halde kabahat olarak yaptırıma tabi tutulan bu fiiller ile hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak fiili, teklifle suç kapsamına alınarak adli yaptırıma tabi tutulacak.

SON DAKİKA! Hayvan Hakları için önemli adım: Kanun teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Hayvanları terk fiili, mevcut kanunda sınırlı bir alanı düzenlediğinden yürürlükten kaldırılarak, hayvan sahiplerinin sorumlulukları genişletiliyor ve her türlü terk fiili yasak kapsamına alınıyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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