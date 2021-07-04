Son dakika | Hazar Denizi'nde patlama! Bakü'den deprem gibi hissedildi

Son dakika haberi... Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın Bakü'de deprem gibi hissedildiği öğrenildi.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.

"ÇALIŞMALAR NORMAL SEYRİNDE DEVAM EDİYOR!"

Hazar Denizi’ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

”SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor”

BAKANLIKTAN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Cumhuriyet Sismoloji Hizmet Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda, Hazar Denizi’ndeki patlamanın araştırıldığı ve patlamanın volkanik bir patlama olabileceği kaydedildi.

"HAZAR DENİZİ'NDE BİRÇOK ÇAMUR VOLKANI VAR VE BİRİ PATLADI"

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'ne (AMEA) bağlı Sismoloji Hizmet Merkezi Müdürü Kurban Yetirmişli ise patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Hazar Denizi’ndeki Sınır Birliklerine ait platformlarda, petrol kuyularında ve gemilerinde herhangi bir kaza meydana gelmedi. Bu bir çamur volkanının patlamasının belirtilerine benziyor. Hazar Denizi’nde birçok çamur volkanı var ve biri patladı. Patlama sonrası çıkan alev 20- 30 saniye içinde söndü”