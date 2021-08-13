Son dakika | Haziran ayı ödemeler dengesi verileri açıklandı! Cari açık belli oldu

Son dakika... Merkez Bankası, Haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Haziran ayına göre 1.947 milyon ABD doları azalarak 1.127 milyon ABD doları olarak gerçekleşmişti. Bu kapsamda on iki aylık cari işlemler açığı 29.679 milyon ABD doları olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu gelişmede, bir önceki yılın Haziran ayında 346 milyon ABD doları açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 1.511 milyon ABD doları net fazla vermesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 462 milyon ABD doları azalarak 1.599 milyon ABD doları olarak gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Haziran ayında 40 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 1.995 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1.026 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 418 milyon ABD doları artarak 1.021 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 46 milyon ABD doları azalarak 18 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir."

FİNANS HESABI

"Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 796 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları 2.823 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 28 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 237 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 620 milyon ABD doları, 1.500 milyon ABD doları ve 790 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.253 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 214 milyon ABD doları artış ve Türk Lirası cinsinden 339 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 125 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 400 milyon ABD doları ve 393 milyon ABD doları net geri ödeme, Genel Hükümet ise 84 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 8.840 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir."