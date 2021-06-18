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  3. SON DAKİKA! HDP iddianamesi için raportörden kabul istemi!

SON DAKİKA! HDP iddianamesi için raportörden kabul istemi!

Son dakika haberi... Hdp'nin kapatılmasına ilişkin yapılan ikinci talebin ardından raportörün ilk incelemeyi tamamlayarak iddianamenin kabulünü talep ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA! HDP iddianamesi için raportörden kabul istemi!

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi raportörü, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle yeniden açılan davaya ilişkin iddianamenin kabulü yönünde rapor sundu.

HEYET 21 HAZİRAN'DA KARAR VERECEK

Alınan bilgiye göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden gönderdiği HDP'nin kapatılması istemli iddianamede, raportör incelemesini tamamladı.

İade gerekçesindeki eksikliklerin giderildiği tespitini yapan raportör, iddianamenin kabulü yönündeki raporunu heyete sundu.

Heyet, 21 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

BANKA HESAPLARINA EL KONMASI DA GÖRÜŞÜLECEK

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ilk inceleme sırasında, iddianamede belirtilen kişiler hakkındaki siyasi yasak talebi ile partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talebi de ele alacak.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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