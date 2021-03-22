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  3. Son dakika | HDP'li Sancar'ın skandal sözlerine soruşturma!

Son dakika | HDP'li Sancar'ın skandal sözlerine soruşturma!

Son dakika haberi... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Nevruz kutlaması sırasında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı.

Son dakika | HDP'li Sancar'ın skandal sözlerine soruşturma!

Son dakika haberi... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Diyarbakır'daki Nevruz kutlaması esnasında yaptığı konuşması sebebiyle soruşturma başlattı.

HDP'NİN DİYARBAKIR'DAKİ NEVRUZ ETKİNLİĞİNDE TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

Diyarbakır'da dün düzenlenen Nevruz kutlamasında PKK terör örgütü lehine propaganda yapıldığı gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin haklarında işlem yapılan 81 kişiden 13'ü gözaltına alındı.

PKK'NIN ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN LEHİNE SLOGAN ATTILAR!

Dün, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlenmiş, etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve bazı HDP'li milletvekilleri katılmıştı.

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posteri açılmıştı.

MİTHAT SANCAR KİMDİR?

Mithat Sancar, Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanıdır. Mithat Sancar, 23 Şubat 2020'de Halkların Demokratik Partisi eş Genel Başkanı seçilmiştir

Mithat Sancar hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Mithat Sancar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mithat Sancar hakkında neden soruşturma başlatıldı?Mithat Sancar kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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