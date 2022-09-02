Son Dakika: HDP'li Semra Güzel yakalandı!

2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu. Bunun sonucunda TBMM'de yapılan oylamada Semra Güzel'in dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilmişti.

NE OLMUŞTU?

PKK'lı sözlüsüyle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel' için, TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda 'terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin son karar, TBMM Genel Kurulu'nda alınacak. Konuya ilişkin yeni detaylar, TBMM Genel Kurulu'nun alacağı son karar ile Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı.