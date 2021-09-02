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  3. Son dakika | HDP'nin kapatılması davasında flaş gelişme: Anayasa Mahkemesi ek süre talebini kabul edildi

Son dakika | HDP'nin kapatılması davasında flaş gelişme: Anayasa Mahkemesi ek süre talebini kabul edildi

HDP'nin kapatılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan iddianame kapsamında savunması istenen HDP'nin ek süre talebi Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu kapsamda HDP'ye savunmasını yapması için 30 günlük ek süre verildi.

Son dakika | HDP'nin kapatılması davasında flaş gelişme: Anayasa Mahkemesi ek süre talebini kabul edildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından  HDP'nin kapatılmasıyla istemiyle hazırlanan iddianamenin Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından savunması istenen HDP'nin bu talebi  Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu kapsamda HDP'nin 60 gün olan savunma süresi 30 gün artırılarak 90 güne çıkarıldı. HDP, 7 Ekim'de savunmasını verecek.

Son dakika | HDP'nin kapatılması davasında flaş gelişme: Anayasa Mahkemesi ek süre talebini kabul edildi

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. 

Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Son dakika | HDP'nin kapatılması davasında flaş gelişme: Anayasa Mahkemesi ek süre talebini kabul edildi

KARAR NASIL VERİLECEK?

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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