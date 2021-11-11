Son dakika | HDP'nin kapatılması davasında yeni gelişme: AYM, savunmayı Yargıtay'a gönderdi! Savcı mütalaasını verecek

Son dakika...Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle iddianame hazırlamıştı. Anayasa Mahkemesince kabul edilen iddianame sonrası HDP geçtiğimiz günlerde ön savunmasını yazılı bir şekilde hazırlamış, partililer ve avukatlar HDP'nin yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesine teslim etmişti.

Bu gelişmenin ardından Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin savunmasını Yargıtay'a gönderdi. Savcı bu kapsamda bir ay içerisinde mütalaasını verecek.

YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ön savunmanın Anayasa Mahkemesine verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

AYM'DEKİ OYLAMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin, beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetimcisi olamayacak.

HDP SAVUNMA İÇİN EK SÜRE İSTEMİŞTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran'da HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesine dava açmış, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da 21 Haziran'da iddianamenin kabulüne oy birliğiyle karar vermişti.

Bunun ardından Yüksek Mahkemeye ön savunmasını göndermesi gereken HDP, Anayasa Mahkemesine başvurmuş ve ek süre istemişti. Anayasa Mahkemesi de 2 Eylül'de partiye 60 günlük süre tanınmıştı.

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