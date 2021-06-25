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  3. SON DAKİKA! Herkes örnek almalı! Bakan Koca paylaştı: İşte aşılama oranı en yüksek 10 il...

SON DAKİKA! Herkes örnek almalı! Bakan Koca paylaştı: İşte aşılama oranı en yüksek 10 il...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, aşıda ilk dozu yaptıranların sayısının yükseltiğini belirterek salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkişli yolunun aşı olduğu vurguladı. Bakan Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili de paylaştı.

SON DAKİKA! Herkes örnek almalı! Bakan Koca paylaştı: İşte aşılama oranı en yüksek 10 il...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, aşı sırası gelerek ilk dozu yaptıranların oranının arttığını belirterek salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşı olduğunu vurguladı. 

Aşılama oranı en yüksek 10 ili de paylaşımına ekleyen Bakan Koca'nın paylaştığı listede yer alan iller şöyle:

  • EDİRNE: %68,86
  • AMASYA: %64,66
  • ESKİŞEHİR: %67,54
  • ÇANAKKALE: %67,31
  • KIRKLARELİ: %66,74
  • BALIKESİR: %65,16
  • MUĞLA: %64,49
  • BURDUR: %64,38
  • BİLECİK: %64,23
  • SİNOP: %64,03

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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