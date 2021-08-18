Son dakika |HSK kararını verdi: Davasına baktığı kişiyle yemek yiyen mahkeme başkanı açığa alındı
Son dakika... Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, Antalya'da davasına baktığı şahısla yemek yediği görüntüler ortaya çıkan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ö.İ.'yi açığa aldı.
Son dakika... Alınan bilgilere göre geçtiğimiz günlerde davasına baktığı şahısla yemek yediği görüntüler ortaya çıkan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. HSK tarafından geçen ay başlatılan soruşturmada müfettişler ön incelemesini tamamladı.
AÇIĞA ALINDI
Soruşturma sonucunda Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ö.İ. , HSK İkinci Dairesi tarafından açığa alındı.
MESLEKTEN İHRACINA KARAR VERİLECEK
Öte yandan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının, hakkındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceğine karar verilecek.
İşte tartışılan o fotoğraf: