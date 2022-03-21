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  3. Son dakika | İçerisinde 133 kişi vardı! Çin'in Guangşi eyaletinde Boeing 737 yolcu uçağı düştü!

Son dakika | İçerisinde 133 kişi vardı! Çin'in Guangşi eyaletinde Boeing 737 yolcu uçağı düştü!

Son dakika... Çin'de içerisinde 133 kişinin bulunduğu Boeing 737 tipi yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü. China Eastern Havayolları'na ait olan yolcu uçağının kaza sonrası dağlarda yangına neden olduğu ifade edilirken ölen veya yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

Son dakika: Alınan bilgilere göre China Eastern Havayolları'na ait olan ve Kunming'den Guangzhou'ya giden yolcu uçağı bilinmeyen bir nedenle Guangşi eyaletinde düştü. Boeing 737 tipi yolcu uçağında 133 kişinin bulunduğu öğrenildi. Çin devlet televizyonu uçağın kaza sonrası dağlarda yangına neden olduğunu duyurdu.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI BİLİNMİYOR

Öte yandan uçak hakkında detaylı bilgi verilmezken ölen veya yaralananların sayısı hakkında açıklama yapılmadı.  “Arama-kurtarma ekipleri bölgeye ilerliyor” denildi.

Detaylar gelecek...

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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