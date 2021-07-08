Son dakika | Ülke şokta! İçinde 9 kişi bulunan uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü

Son dakika haberi... İsveç'in Orebro kenti yakınlarında bir uçak kazası meydana geldiği belirtildi.

Paraşütle atlamak için dizayn edilmiş bir uçak kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü. Uçakta 9 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

POLİS SÖZCÜSÜ, OLAYI 'TAM BİR KAZA' OLARAK NİTELENDİRDİ

Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden Emil Gustavsson basına verdiği demeçte, uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ve uçaktakiler hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti. Fakat Polis Sözcüsü Lars Hedelin, olayı "tam bir kaza" olarak nitelendirerek, kazada çok sayıda kişinin öldüğünü bildirdi.