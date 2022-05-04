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  3. Son dakika | İçişleri Bakanı Soylu "Dikkatli olalım" diyerek açıkladı! "Geçen bayrama oranla yüzde 58 azaldı"

Son dakika | İçişleri Bakanı Soylu "Dikkatli olalım" diyerek açıkladı! "Geçen bayrama oranla yüzde 58 azaldı"

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu bayram trafik kazalarındaki can kaybının yüzde 58 oranda azaldığını söyledi.

Son dakika | İçişleri Bakanı Soylu "Dikkatli olalım" diyerek açıkladı! "Geçen bayrama oranla yüzde 58 azaldı"

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu bayram trafik kazalarındaki can kaybının yüzde 58 oranda azaldığını söyledi.

Süleyman Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Bu bayramda trafik kazalarında
geçen bayramlara göre can kaybı
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Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor.
Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım.

Bayramınız 
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Son dakika | İçişleri Bakanı Soylu Dikkatli olalı" diyerek açıkladı! Geçen bayrama oranla yüzde 58 azaldı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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