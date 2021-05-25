Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında kullandığı sözlere tepki göstermiş ve Soylu'ya destek veren ifadeler kullanılmıştı.

Bu ifadelerin ardından Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Devlet-i Ebed Müddet" anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz."

BAHÇELİ: İÇİŞLERİ BAKANININ YALNIZ OLMADIĞINI İFADE EDİYORUM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"İkazen diyorum ki, hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecektir.

Yine hiç kimse Türk Silahlı Kuvvetleri’nin onurlu komuta heyetine çamur atamayacaktır.

Terörle mücadelede destan yazan bir hükümetin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve İçişleri Bakanı’nın yalnız olmadığını özellikle ve önemle ifade ediyorum. Konu, devlet-i ebed müddet irademizin korunmasıdır. Konu, devletimizin saygınlığı ve üzerinde titrediğimiz bekasıdır. Herkes yerini yurdunu bilmek zorundadır. Herkes ağzından çıkanlara dikkat etmekle mükelleftir. Türkiye’nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz, sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez.

TBMM Başkanlığı görevini üstlenmiş, ilaveten Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı unvanını taşıyan Sayın Binali Yıldırım’ı evladıyla birlikte töhmet altında bırakmak, uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirmek tek kelimeyle müfteriliktir."

MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar: Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiye!