Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! TÜGVA binasına patlayıcı bırakan terörist yakalandı
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 21 Nisan günü, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan teröristin yakalandığını açıkladı.
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan teröristin yakalandığını açıkladı.
İşte o açıklama;
"21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y.,
İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.
Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler"