Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Boğaziçi' açıklaması: "Türk polisi, doğru yapmıştır"

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan provokatif olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır…

Şiddetle, Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısını kırdılar.

Polisimiz, kırılan kapıyı güvenlik için plastik malzemeler ile tutturdu.

İkinci kez yine vandallıkla kapıları kırdılar...

Özel güvenlikçilerin kelepçesi ile Polisimiz, yine kapıları birbirine tutturdu.

Bunu eleştirenlere soruyorum:

Ne yapılsaydı yani!?

1- Terörle irtibatlı illegal grupların üniversiteye

girmesine izin mi verilseydi?

2- Polise katil diyenlere göz yumulup "buyurun geçin" mi denseydi?

3- Terör örgütü marşı okuyanlara üniversite, teslim mi edilseydi?

4- Veya "Durun lütfen! Kapı tamircisi veya çilingir çağıralım." mı denseydi?

Türk Polisi, kanunun gereğini yerine getirmiştir.

12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum:

Demokrasi hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz kapkaradır…

İşi gücü bırakıp ipliğinizi pazara çıkarırız.

Ancak Milletimize sorumluluğumuz ve yapılacak işimiz var.

Devlet olarak, Aziz Milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile, kamu düzeni ve güvenini, huzurumuzu, bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz."