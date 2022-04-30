Son dakika | İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu: Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden “EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK” operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır. Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur"

ŞEHİDİN BABA EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

32 yaşındaki şehit Uzman Çavuş Berkay Akgün'ün Tekirdağ'ın Saraylı ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin acı haberi sonrası baba evine Türk bayrakları asıldı. Akgün'ün naaşının baba evinden kaldırılacağı öğrenildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?