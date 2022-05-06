Son dakika | İçişleri Bakanlığı "Açık bir provokasyon ile karşı karşıyayız" diyerek 'Sessiz istila' paylaşımları hakkında duyuruda bulundu!

Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı sosyal medyada yayılan 'sığınmacı' paylaşımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çataklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce kişinin çalıştığı, pek çok dijital alt yapının, veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmi verilerin yerine, hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı kitabı olmayan, sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor.

Bu işlerin sahada fiilen nasıl yürüdüğünü bilmeyen insanların, FETÖ ve PKK menşeli sosyal medya hesapların desteğiyle yaptıkları, kirli bir propaganda ve algı oyunundan başka birşey değildir. Bunları özellikle bot hesaplarla gerçekleştiriyorlar. 30-40 tane hesap, bazen tek kişi tarafından yönetiliyor. Bot hesapların örgütsel dağılımına baktığımızda da yüzde 31’inin FETÖ yanlısı, yüzde 12’sinin de PKK/KCK yanlısı olduğunu görüyoruz.

"AÇIK BİR PROVAKASYON İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Yalanı attılar, yaydılar ve bunda ısrar ettiler. Küçük bir kısmını paylaştığım örneklerden de anlaşılabileceği üzere çok açık bir provakasyon ile karşı karşıyayız. Kamunun paylaştığı rakamları kendilerine göre yuvarlatarak sayıları manipüle ediyorlar. Türkiye'de toplam 5 milyon 500 bin yabancı bulunmaktadır. Bunların tamamı sığınmacı değildir.

1 MİLYON SURİYELİ'NİN GERİ DÖNÜŞÜ

1 milyon Suriyeli’nin gönüllü geri gönderilmesi yönelik hazırlanan çalışmanın sonuna gelindi. 13 güvenli yer belirlenmiş 250 bin konut yapımını kapsayan projeler hazırlanmıştır. Detaylar kamuoyuna sayın Cumhurbaşkanımız tarafından paylaşılacaktır. Bazı şahısların milli bütçeden yapıldığına dair bir dezenformasyonu var. Bu proje uluslararası yardım kuruluşları tarafından finanse edilecektir.

"200 BİN 958 SURİYELİYE VATANDAŞLIK VERİLDİ"

Yarın birileri kalkıp biri ben Van'da İranlı istemiyorum, öbürü Bulgar istemiyorum, diğeri Ukraynalı istemiyorum derse bunun sonu nereye gidecek. Herkesin iyi düşünmesi gerekiyor. 2011 yılından bu yana 200 bin 958 Suriyeli vatandaş yapılmış bunun 47 bini Türkmen'dir. Özellikle söylüyorum. "

ÜMİT ÖZDAĞ İÇİN ÇOK SERT SÖZLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı polemik sonrası bugün İçişleri Bakanlığı önüne gitmek isteyen ancak polis engeliyle karşılaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili de konuştu.

Çok sert ifadeler kullanan Çataklı, "Suriye'ye zorunlu geri göndermeyle ilgili soru soranları Birleşmiş Milletlerin raporunu okumaya davet ediyorum. Ümit Özdağ'a gelince iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Hakimler savcılar yerinde. Yalanları ve provokasyonları engelleyeceğiz. Piyonları bugüne kadar olduğu gibi ciddiye almayacağız. Bu piyonların sahiplerine Türkiye dirayetle cevap verecek." dedi.