SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 milyonu aşkın çalışana çalışma muafiyet izni belgesi düzenlendi!

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadelede tam kapanma süreciyle ilgili, bugün saat 11.00 itibarıyla toplam 2 milyon 52 bin 86 çalışana "çalışma muafiyet izni belgesinin" düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan söz konusu açıklamada, "Tam kapanma sürecinde, 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden, muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

(AA)