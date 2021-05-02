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  3. SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 milyonu aşkın çalışana çalışma muafiyet izni belgesi düzenlendi!

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 milyonu aşkın çalışana çalışma muafiyet izni belgesi düzenlendi!

Son dakika... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada e-devlet uygulaması üzerinden muafiyet kapsamında çalışanlara yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlendiği belirtildi.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 milyonu aşkın çalışana çalışma muafiyet izni belgesi düzenlendi!

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadelede tam kapanma süreciyle ilgili, bugün saat 11.00 itibarıyla toplam 2 milyon 52 bin 86 çalışana "çalışma muafiyet izni belgesinin" düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan söz konusu açıklamada, "Tam kapanma sürecinde, 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden, muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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