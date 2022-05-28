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Son Dakika! İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı! 565 personelin katılımıyla Eren Abluka-13 operasyonu başlatıldı

Son Dakika! İçişleri Bakanlığınca Eren Abluka-13 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı.

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı! 565 personelin katılımıyla Eren Abluka-13 operasyonu başlatıldı

Son Dakika! PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş'ta "Eren Abluka-13 (Muş-Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Noray" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 565 personel ve 39 operasyonel tim görev alıyor.

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı! 565 personelin katılımıyla Eren Abluka-13 operasyonu başlatıldı

6 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Operasyonun ilk gününde, Şenyayla bölgesinde yapılan arama ve tarama çalışmalarında 6 sığınak ve 17 avcı boy çukuru tespit edildi.

Sığınak ve avcı boy çukurlarında yapılan aramalar sonucunda;

150 gram patlayıcı madde, 1 adet makineli tüfek sabitleme aparatı, 1 adet makineli tüfek mayonu, bin kök hint keneviri, 728 adet pil, 27 çift ayakkabı, 6 parça leşker kıyafeti, 15 kilogram muhtelif gıda, giyim ve inşaat malzemesi ele geçirilerek emniyetli bir şekilde imha edildi.

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı! 565 personelin katılımıyla Eren Abluka-13 operasyonu başlatıldı

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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