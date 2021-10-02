Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 ilde terör örgütüne yönelik Sonbahar- Kış Eren Operasyonu başladı

Son dakika... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla yürütülen İç Güvenlik Operasyonları aralıksız sürdüğü ifade edilerek," Bu kapsamda ilkbahar yaz operasyonlarını bitiren Bakanlığımız, sonbahar- kış operasyonlarını 1 Ekim’de başlattı. " denildi.

2 BİN 520 PERSONEL OPERASYONDA YER ALIYOR

Bu kapsamda Diyarbakır, Muş, Bingöl illerinde “Eren Şenyayla-Sağgöze” operasyonun başlatıldığının bilgisi verilerek, " Operasyonda Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlıklarının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2.520 personel 124 operasyonel tim görev alıyor. " ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonlarının kararlı şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

BAKAN YARDIMCISI ERSOY:

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy operasyonlara ilişkin olarak şunları söyledi:

"Bugüne kadar devam eden ve çok başarılı sonuçlar elde ettiğimiz operasyonlarla terör örgütü sınırlarımızın içindeki tüm etkinliğini kaybetmiştir. Ancak bugün Bingöl ilimizde yaptıkları gibi masum insanlara kurdukları tuzaklarla varlıklarını sürdürecekleri zanneder duruma gelmişlerdir. Sonbahar-kış operasyonlarımızla bu varlıklarını da sona erdireceğimize inanıyoruz. Operasyonlara aynı kararlılıkla devam edeceğiz. İstiyoruz ki köylerimiz artık tarımın ve üretimin merkezi olsun.

Tarımdan sanayiye, kültür turizme kadar her alanda bölge insanı hak ettiği hizmetleri alabilsin, sağlanan huzur ve güven ortamı kalıcı olabilsin. Bizim insanımızın hayatına, malına, canına kast etmek isteyen tek bir unsur kalmayana dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Çok bedeller ödedik, çok şehitler verdik, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle, şükranla anıyoruz. Zulme karşı, baskıya karşı, teröre karşı isyan etmenin sembolü olmuş Diyarbakır annelerimiz çıktı. Hepsine saygılarımızı sunuyoruz."