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SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ikna çalışması sonucu, 4 PKK/KCK terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olanlardan birinin ailesi, evlat nöbetindeki aileler arasında yer alıyordu.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesi, Evlat Nöbetindeki aileler arasında yer alıyordu.

Teslim olan örgüt mensuplarının, 2013 ve 2015 yılları arasında örgüte katıldığı, son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 136'ya yükselirken, evlat Nöbetinde 31’inci buluşma gerçekleşiyor.

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