Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 81 ilde yapıldı, binlerce kişi yakalandı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile 45 bin personelin katılımıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından 9 Mart Pazartesi günü 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması'nın gerçekleştirildiğini duyurdu. Uygulama kapsamında salgın sürecinde faaliyetlerine ara verilen ve normalleşme süreciyle birlikte yeniden vatandaşlara hizmet veren lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, playstation vb. oyun salonları, metruk binalar ile kamuya açık yerlerde denetlendi.

Saat 11.00-15.00 ve 17.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamada 11 bin 248 karma ekip, 288 dedektör köpek ve 45 bin 894 personel görev aldı.

Uygulamada, bin 373 aranan şahıs yakalandı, 126 şahıs gözaltına alındı. Uygulamada sosyal mesafe kuralını ihlalden 400, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 29 ve diğer idari yaptırımlardan 981 olmak üzere toplam bin 410 şahsa idari, 827 şahsa adli olmak üzere toplam 2 bin 237 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

36 BİN 397 İŞ YERİ DENETLENDİ

Uygulamada, 120 bin 34 araç, 36 bin 397 iş yeri denetlendi. Denetimlerde 6 bin 255 araca idari işlem uygulanırken, bin 72 araç trafikten men edildi, 12 aranan araç yakalandı. Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 6, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 5, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 8 ve diğer idari yaptırımlardan 36 olmak üzere toplam 55 iş yerine idari işlem uygulandı.

UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda silah, 281,23 gram eroin, 23,199 gram esrar, 2,557 gram metamfetamin, 805,39 gram sentetik kannabinoid bonzai, 2,14 gram afyon sakızı, 45 kök kenevir bitkisi,102 adet lsd, 314 adet captagon hap, 1,246 adet sentetik ecza ile 2.302 paket kaçak sigara, 2.002 litre kaçak içki 7 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.