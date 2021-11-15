Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu başladı

Son dakika... Terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik başlatılan Eren operasyonlarına bir yenisi eklendi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada operayonun Diyarbakır ve Bingöl'de başlatıldığı bilgisi verildi. Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ekipleri ve güvenlik korucularından oluşan 134 operasyonel timin bulunduğu 2 bin 103 personel görev alıyor.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.