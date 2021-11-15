AÖF, ATA AÖF, AUZEF sınavları internetten mi Aralık 2021? Açıköğretim Fakültesi vize sınavları uzaktan mı yapılacak 2021?Samsung Galaxy S22 ultra fiyat | Samsung Galaxy S22 fiyat , özellikleriDeniz Akkaya neden yok? Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? Neden ayrıldı?Aydın'da zincirleme trafik kazası! Midibüs, panelvan ve yolcu otobüsü karıştı: 11 yaralı!Sayeban ne demek, TDK'ya göre Sayeban kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?"Sen de mi estetik harikasısın?" Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in, ortaya çıkan estetiksiz halleri görenleri hüsrana uğrattı!CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ender Sevinç BiyografisiAÖL sınavları bu dönem online mı yapılacak 2021? Açık Öğretim Lisesi Aralık ayı sınavları yüz yüze mi 2021?Son dakika: BİM İflas mı etti? BİM battı mı, kapanıyor mu?Aygün Aydın ilgisiz kalınca ne yapacağını şaşırdı! Göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu başladı

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu başladı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu başladı

Son dakika... Terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik başlatılan Eren operasyonlarına bir yenisi eklendi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada operayonun Diyarbakır ve Bingöl'de başlatıldığı bilgisi verildi. Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ekipleri ve güvenlik korucularından oluşan 134 operasyonel timin bulunduğu 2 bin 103 personel görev alıyor.

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu başladı

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu başladı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT