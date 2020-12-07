Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kısıtlamayı ihlal eden 37 bin 617 kişiye işlem yapıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkemizdeki bulaş oranının düşürülmesi ve kış aylarında kapalı alanlarda virüsün artış hızının önüne geçilmesi amacıyla yeni tedbirler alınarak uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik alınan bu tedbirlerden biri de istisnalar hariç olmak üzere vatandaşlarımızın belirli saatlerde sokağa çıkmasının kısıtlanması olduğu vurgulanarak bu kapsamda hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkmanın kısıtlandığı kaydedildi.

MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK KURALINA DİKKAT ÇEKİLDİ

İlki uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 2 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 4 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Unutmamalıyız ki kendimizi ve sevdiklerimizi koronavirüsten korumanın ve hayatın her alanda normalleşmesinin tek yolu; temizlik, maske ve mesafe kuralına harfiyen uymaktan geçmektedir. "

VATANDAŞLARA KISITLAMA TEŞEKKÜRÜ

Öte yandan vatandaşların koronavirüsle mücadelede rehavete kapılmadan kurallara uymasına devam etmesi gerektiği ifade edildi. Açıklamanın sonunda vatandaşlara sabır ve anlayışlarından dolayı teşekkür edildi.

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