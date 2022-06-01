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  3. Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şırnak'ta Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu başlatıldı

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şırnak'ta Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu başlatıldı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı. 585 personelin katıldığı operasyonun ilk gününde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şırnak'ta Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu başlatıldı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın ülke gündeminden çıkarılması ve bölgede olduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Şırnak'ta “Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisiİ) 2022-3 Operasyonu" başlatıldığını duyurdu.

585 PERSONEL, 40 TİM KATILIYOR

Bakanlığın açıklamasında operasyonun Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirildiği belirtilerek,  Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel, 40 operasyonel timin operasyonda görev aldığı bilgisi verildi.

Öte yandan operasyonun ilk gününde ise 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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