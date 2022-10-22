Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bursa'daki terör saldırısının faillerindendi: Terörist Cebrail Gündoğdu yakalandı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen terör saldırının faillerinden olan Emre- Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu'nun İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandığını açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bursa'daki terör saldırısının faillerindendi: Terörist Cebrail Gündoğdu yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan 2022 tarihinde uzaktan kumandalı EYB ile saldırı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK hücresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesindeki İstanbul Bursa Balıkesir ve İzmir Emmiyet Müdürlüklerince yürütülen uzun soluklu istihbarat çalışmaları neticesinde, İzmir Dikili'de 17 Eylül 2022'de 3 örgüt mensubu yakalanmıştı.

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bursa'daki terör saldırısının faillerindendi: Terörist Cebrail Gündoğdu yakalandı

Operasyonda firari olarak aranan ve Bursa eyleminde de bombayı Balıkasirdeki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer alan; EMRE-ZAFİR kod adlı Cebrail Gündoğdu isimli örgüt mensubunun yakalanması için tüm birimler alarma geçirildi.

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Terörist Cebrail Gündoğdu yakalandı

Operasyon sonrası hareket alanı daraltılan Cebrail Gündoğdu'nun yeni güvenli nokta bulma ve/veya yurtdışına kaçmak amacıyla İzmir'e geldiğinin tespit edilmesi üzerine, EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar neticesinde, İzmir’in Menemen ilçesinde bugün sabah saatlerinde yakalanması sağlandı."

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bursa'daki terör saldırısının faillerindendi: Terörist Cebrail Gündoğdu yakalandı

NE OLMUŞTU?

Bursa'da 20 Nisan günü sabah saatlerinde E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden ve infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında EYP patlatılmıştı. Terör saldırısında infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit olmuştu.

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bursa'daki terör saldırısının faillerindendi: Terörist Cebrail Gündoğdu yakalandı

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