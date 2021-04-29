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  3. SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonlarının başlatıldığını duyurdu!

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonlarının başlatıldığını duyurdu!

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Hakkari'de 5 bin 280 personelin katılımıyla gerçekleşen Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonlarının başlatıldığını duyurdu.

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Hakkari'de 5 bin 280 personelin katılımıyla gerçekleşen Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonlarının başlatıldığını duyurdu.

Aynı zamanda Bakanlık, 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonları kapsamında 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 75 iş birlikçinin yakalandığını belirtti.

 

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