Son dakika | İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı duyurdu! AFAD'dan Artvin'e 1 milyon lira acil yardım ödeneği

Son dakika haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangına ilişkin açıklamada bulundu.

Yusufeli'de çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığını ifade eden Çataklı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini açıkladı.

Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD'dan 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor."

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