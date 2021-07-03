SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Çataklı duyurdu: Haziran ayında 92 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında haziran ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi vererek yeşil kategoride 1, turuncu kategoride 2, gri kategoride 4 olmak üzere 7 sözde üst düzey toplam 92 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Çataklı, 12 terör saldırısının da engellendiğini bildirdi.

BİR AYDA 13 BİN 370 OPERASYON

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Çataklı, 2021 yılı Haziran ayında 4'ü büyük 30'u orta çaplı olmak 11 bin 914 kırsal operasyon, bin 1456 şehir operasyonu yapıldığını, 92 teröristin de öldürüldüğünü bildirdi.

Çataklı açıklamasında, "2021 yılı Haziran ayında 4'ü büyük 30'u orta çaplı olmak 11 bin 914 kırsal operasyon, bin 1456 şehir operasyonu yapılmıştır. Bu operasyonlarda 1'i yeşil, 2'si turuncu, 4'ü gri kateoride olmak üzere 7 üst düzey teröristin aralarında bulunduğu 92 terörist etkisiz hale getirildi. 2021 haziran ayında toplam 12 terör eylemi engellendi." ifadelerine yer verdi.