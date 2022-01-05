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  3. Son dakika | İçişleri Bakanlığından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt!

Son dakika | İçişleri Bakanlığından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun gündemi iyi takip etmediğini, CHP liderinin gündemi takip etseydi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB dosyaları ile ilgili açıklamasını göreceğini ve bugünkü açıklamayı yapmayacağını ifade etti.

Son dakika | İçişleri Bakanlığından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medya hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun gündemi iyi takip etmediğini belirten İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, CHP liderinin gündemi takip etseydi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB dosyaları ile ilgili açıklamasını göreceğini ve bugünkü açıklamayı yapmayacağını ifade etti.

İşte Çataklı'nın o açıklaması:

"Sn. Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor. Takip etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Sn. Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı. Ancak sevindirici bir gelişme var, dosya sayısını öğrenmiş, diğer bilgileri de umarız bu açıklamadan öğrenir."

Son dakika | İçişleri Bakanlığından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt!

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin 34 dosya hakkında ile gelişme olmamasını da eleştirerek, bu dosyaların sonuçlarının nerede olduğunu sormuştu.

Kılıçdaroğlu ayrıca 34 dosya ile ilgili İstanbul için tespit edilen toplam kamu zararını 13 milyar 202 milyon TL olarak duyurmuştu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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