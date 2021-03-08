Son dakika| İçişleri Bakanlığı'ndan Dinamik Denetim açıklaması: 3 bin 351 işletmeye işlem uygulandı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı kontrollü normalleşme süreci kapsamında koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında “Dinamik Denetim Modeli”ne başladı. Bu kapsamda da 6 Mart Cumartesi günü tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek, lokali gibi umuma açık iş yeri/işletmeleri kapsayan denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

119 BİN 610 PERSONEL DENETİME KAPILDI

Söz konusu denetimlerde 8 bin 476 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) yanı sıra 29 bin 689 ekipten oluşan 119 bin 610 personel görev yaptı.

DENETİMLER GÜN BOYU SÜRDÜRÜLDÜ

Gün boyu süren denetimler kapsamında 206 bin 713 işyeri (restoran, lokanta kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek, lokali gibi umuma açık işyeri/işletmeler) ve 4.047 pazaryeri/semt pazarı, sosyete pazarında denetim yapıldı.

BİNLERCE İŞ YERİ VE KİŞİYE İDARİ İŞLEM YAPILDI

Denetimler sonucunda toplam 983 iş yerinin aykırı davrandığı tespit edildi. Tedbire aykırı davrandığı belirlenen 3 bin 82 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 3 bin 351 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

106 ARAÇ FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 398 suç duyurusunda bulunuldu. 106 araç faaliyetten men edilirken, 20 iş yerine kapatma cezası uygulandı.