Son dakika... İçişleri Bakanlığından genelge: Sinemaların açılma tarihi uzadı

Son dakika... İçişleri Bakanlığının genelgesine göre sinemalar 1 Mart 2021 tarihine kadar kapalı olacak.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, "Sinema sektörünün talebi, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; 31 Aralık’a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart’a uzatıldı." denildi.

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