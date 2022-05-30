Son dakika | İçişleri Bakanlığından koronavirüs genelgesi: Toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan günü yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada vaka sayılarının binin altına düşmesi sonrası toplu taşıma araçlarında uygulanan maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda 28, 29, 30 Mayıs tarihlerinde Kovid-19 vaka sayılarının binin altına inmesi sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine, maske kullanımına ilişkin genelge gönderildi.

Bakanlığın genelgesinde şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığımız tarafından valiliklere maske genelgesi; covid-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek.

Bakanlığımızca valiliklere gönderilen genelgede covid 19 salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

Genelgede son günlerde covid -19 vakalarının 1000’in altında düşmesiyle salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği belirtildi.

Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelge ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanım uygulamasına ise devam edilecek.

Valilikler ve kaymakamlıklarca salgının seyri dikkatle takip edilecek, lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirler İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca değerlendirilerek gerekli kararlar alınacak."

NE OLMUŞTU?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre 3 gün üst üste vaka sayılarının 1.000'nin altına inmesi sonrası toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Bakan Koca, vaka sayılarının güç art arda 1000'in altında gerçekleştiğini belirttiği sosyal medya paylaşımında," Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!" ifadelerini kullandı.

HASTANELERDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU SÜRECEK

Koca, hastanelerde maske takma zorunluluğunun devam ettiğini de ifade etti.

Koca sosyal medya paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!

Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."