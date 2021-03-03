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  3. Son dakika| İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi: O kişiler muaf tutulacak

Son dakika| İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi: O kişiler muaf tutulacak

Son dakika... İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre 7-14-21 ve 28 Mart'ta yapılacak olan muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde görev alacak kişiler ile oy kullanacak olan, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde yaşayan vatandaşlar söz konusu tarihlerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Son dakika| İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi: O kişiler muaf tutulacak

Son dakika... İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliklerine Yüksek Seçim Kurulu'nun talebiyle genelge yollandı. Söz konusu genelgede 7-14-21 ve 28 Mart 2021 tarihlerinde muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinin yapılacağı ifade edildi. Bu kapsamda halk oylamasına katılacak olan seçmenlerin çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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