Son dakika| İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi: O kişiler muaf tutulacak

Son dakika... İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliklerine Yüksek Seçim Kurulu'nun talebiyle genelge yollandı. Söz konusu genelgede 7-14-21 ve 28 Mart 2021 tarihlerinde muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinin yapılacağı ifade edildi. Bu kapsamda halk oylamasına katılacak olan seçmenlerin çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtildi.