Son dakika| İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi: O kişiler muaf tutulacak
Son dakika... İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre 7-14-21 ve 28 Mart'ta yapılacak olan muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde görev alacak kişiler ile oy kullanacak olan, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde yaşayan vatandaşlar söz konusu tarihlerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Son dakika... İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliklerine Yüksek Seçim Kurulu'nun talebiyle genelge yollandı. Söz konusu genelgede 7-14-21 ve 28 Mart 2021 tarihlerinde muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinin yapılacağı ifade edildi. Bu kapsamda halk oylamasına katılacak olan seçmenlerin çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtildi.