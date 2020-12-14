Son dakika| İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı genelgesi

Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi günlerinde hastanelerden randevu alan ancak bu randevulara gitmeyen ve istisnayı art niyetle kullanan kişiler için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bu kapsamda 81 ilin Valiliklerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla bakanlık tarafından genelge gönderildi.

Genelgeye göre, sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeni ile sınırlı olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasında, istisna kapsamındaki kişinin muafiyet durumu ile dışarıda bulunduğu zaman dilimi uyumlu olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, istisna kapsamındaki kişi, muafiyeti nedeniyle ikametinden ayrıldığında rutin güzergahının dışına çıkamayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde, muafiyet sebebi, zaman ve/veya güzergah uyumu bulunmaması halinde idari yaptırım uygulanacak.