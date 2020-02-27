Son dakika: İdlib'den acı haber: 9 askerimiz şehit!

Hatay Valisi Doğan, TSK unsurlarının İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından hava saldırısına uğradığını açıkladı. Doğan, saldırıda 9 Mehmetçiğin şehit olduğunu belirtti.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK askerine hava saldırısı yapılmıştır. Bu saldırı sonucu 9 askerimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur."

Vali Doğan, "Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur." açıklamasında bulundu.

Vali Doğan, "Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır." ifadesinde bulundu.

Vali Doğan, "Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum." dedi.