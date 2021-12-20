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  3. Son dakika! İHA kameramanına tokat atan Muaharrem Sarıkaya Habertük'teki görevinden istifa etti!

Son dakika! İHA kameramanına tokat atan Muaharrem Sarıkaya Habertük'teki görevinden istifa etti!

Son dakika! İHA kameramanına tokat atan Muaharrem Sarıkaya'nın Habertürk'teki görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Son dakika! İHA muhabiri Ahmet Demir'e canlı yayın esnasında tokat atan HaberTürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, görevinden istifa etti. 

Son dakika! İHA kameramanına tokat atan Muaharrem Sarıkaya Habertük'teki görevinden istifa etti!

NE OLMUŞTU?

Habertürk ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz, sakin ve güler yüzlü yazar Muharrem Sarıkaya'nın bilinmeyen gaddarlığı ortaya çıktı. Sosyal medyaya sızdırılan görüntülerde Sarıkaya'nın, muhabire tokat attığı ve çalışan emekçiyi hırpaladığı görüldü. Ünlü yazarın çalışana sergilediği bu tavır karşısında sosyal medya kullanıcıları ayağa kalktı.

Son dakika! İHA kameramanına tokat atan Muaharrem Sarıkaya Habertük'teki görevinden istifa etti!

MUHARREM SARIKAYA GELEN TEPKİLER SONRASI ÖZÜR DİLEMEK DURUMUNDA KALMIŞTI

Olay sonrası büyük tepki toplayan Sarıkaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Açıklamasında özür dileyen Muharrem Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum… Muharrem SARIKAYA"

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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