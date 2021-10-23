Son dakika! İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar

Son dakika! Çinli şirket Sinovac'ın corona virüs aşısı olanlar için 3'üncü doz bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü.

Türkiye'de kullanılan ilk corona virüs aşısı olan Çinli Sinovac şirketinin aşısı ile ilgili yeni bir karara varıldı.

İki doz Sinovac aşısı olanlar, altı ay sonra üçüncü doz için randevu alabiliyorken, yeni karar ile 3'üncü doz randevuları 3 aya indirildi.