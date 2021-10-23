FOX TV El Kızı ilk bölüm canlı izle | El kızı 1. bölüm full, tek parça izleFOX TV Yalancılar ve Mumları 4. bölüm canlı izle | Yalancılar ve Mumları 4. bölüm full, tek parça izleATV canlı yayın Kardeşlerim 25. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YouTubeUsta tiyatrocu son yolculuğuna uğurlandı! Kemal Kuruçay'a Ankara'da toprağa verildiAnadolu Efes - Galatasaray maçı canlı izle | Tivibu Spor 2 canlı yayın izle linkiYılport Samsunspor - Erzurumspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiGöztepe - Trabzonspor maçı canlı izle | Bein Sports HD1 canlı yayın izle linkiGaziantep FK 1 - 1 Giresunspor | MAÇ SONUCUTuzlaspor 0 -3 Bandırmaspor | Maç sonucuTesettür ne demek, TDK'ya göre Tesettür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Son dakika! İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar

Son dakika! İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar

Son dakika! Çinli şirket İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar verdi.

Son dakika! İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar

Son dakika! Çinli şirket Sinovac'ın corona virüs aşısı olanlar için 3'üncü doz bekleme süresi yeniden 3 aya düşürüldü.

Türkiye'de kullanılan ilk corona virüs aşısı olan Çinli Sinovac şirketinin aşısı ile ilgili yeni bir karara varıldı.

İki doz Sinovac aşısı olanlar, altı ay sonra üçüncü doz için randevu alabiliyorken, yeni karar ile 3'üncü doz randevuları 3 aya indirildi. 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT