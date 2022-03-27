Son dakika! İki operasyon bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde bulunan 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.
Terörle mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiğini belirten MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 27, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/0JWYIK5rqc