Son dakika! İlahiyatçı yazar Arif Arslan hayatını kaybetti!
Son dakika! İlahiyatçı yazar Arif Arslan, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Son dakika! İlahiyatçı yazar Arif Arslan'dan sevenlerini üzecek haber geldi. Televizyon programlarında sık sık izleyiciyle buluşup ve bilgi birikimini Türkiye'yle paylaşan Arif Arslan, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayata gözlerini yumdu. Arif Arslan'ın cenazesi hakkında yakınları, ikindi namazına müteakip Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu.
İlahiyatçı yazar Arif Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında? Arif Arslan öldü mü, neden öldü?