SON DAKİKA| İletişim Başkanı Altun: Türkiye kimsenin bekleme odası değildir!

Geçtiğimiz gün ABD hükümeti yaptığı açıklamada daha önce ABD güçleri ve yetkilileriyle beraber çalışmış binlerce Afgan mülteciyi kabul edeceğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, düzenlediği basın toplantısında ülkesini terk eden Afganların başvurularının işleme konacağını belirtmiş, Türkiye gibi başka bir ülkeye gelen ve gerekli şartları taşıyan Afganların internet sitesinde form doldurduktan sonra başvurularının değerlendirileceğini belirtmişti

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamada bulundu.

Altun, "ABD'nin Afgan vatandaşlarına yönelik çağrısını endişeyle karşılıyoruz" derken, "Türkiye kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır" açıklamasında bulundu.